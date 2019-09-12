Политика
REGNUMВладимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы. Из аэропорта глава государства отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика
Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Политика
Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение
Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».
ФАН вчера в 18:56
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Авто
Bugatti хочет, но не может выпустить новую 4-местную модель
Как рассказал представитель компании в интервью с зарубежными журналистами, у компании нет средств на выпуск новинок, к тому же их не хватит, чтобы не уронить статус.
Tvoe-avto.com 05:30
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Финансы
В ПФР дали расчеты, как будут расти пенсии в ближайшие три года
В 2020 году пенсия по старости может вырасти на 6,6%. Инфляция, по прогнозам, составит 3,8%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда России.
YakutiaMedia.ru 05:15
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Футбол
Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту»
Помимо "Зенита", "Порту" и "Марселя", Виллаш-Боаш работал с английскими "Челси" и "Тоттенхжэмом", а также с китайским "Шанхай СИПГ".
Газета.Ru 04:47
Энергетика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Культура
Путин поздравил Спивакова с юбилеем
Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна.
РИА Новости 05:19
Политика
Кремль нашел руководителя для исполкома Народного фронта
Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) может стать вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.
Ведомости 04:29
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны
Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
ТАСС 04:51
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Здоровье
Больницы Венесуэлы сталкиваются с острой нехваткой, несмотря на иностранную помощь
Недавний приток предметов первой помощи лишь незначительно улучшил условия в отделениях неотложной помощи и хирургических отделениях основных больниц Венесуэлы, которые по-прежнему испытывают острую нехватку основных лекарств и предметов медицинского назначения.
MedikForum.ru 05:21
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21