Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы. Из аэропорта глава государства отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.
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Путин прилетел в Дагестан

РИА Новости05:26

Путин прибыл в Дагестан, где пообщается с ополченцами в селе Ботлих

ТАСС05:27

Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения банд Басаева и Хаттаба

РБК05:35

Путин прилетел в Дагестан

RT на русском05:27

Путин прибыл в Дагестан в 20-ю годовщину отражения нападения боевиков

РЕН ТВ05:38

Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения Басаева и Хаттаба

Lenta.ru05:51

Путин прибыл в Дагестан

Московский Комсомолец05:40
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Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
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Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов

Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
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На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика

Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Политика

Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение

Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».
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В российской треске нашли мышьяк и минтай

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Bugatti хочет, но не может выпустить новую 4-местную модель

Как рассказал представитель компании в интервью с зарубежными журналистами, у компании нет средств на выпуск новинок, к тому же их не хватит, чтобы не уронить статус.
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
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ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Финансы

В ПФР дали расчеты, как будут расти пенсии в ближайшие три года

В 2020 году пенсия по старости может вырасти на 6,6%. Инфляция, по прогнозам, составит 3,8%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда России.
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Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
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«Роскосмос» рассекретил архивные документы о начале лунной гонки

DP.RU 05:36
Футбол

Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту»

Помимо "Зенита", "Порту" и "Марселя", Виллаш-Боаш работал с английскими "Челси" и "Тоттенхжэмом", а также с китайским "Шанхай СИПГ".
Газета.Ru 04:47
Энергетика

Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.
РБК вчера в 15:59
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Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

Известия 02:02
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Культура

Путин поздравил Спивакова с юбилеем

Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Экономика

РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна.
РИА Новости 05:19
Политика

Кремль нашел руководителя для исполкома Народного фронта

Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) может стать вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.
Ведомости 04:29
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны

Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
ТАСС 04:51
Политика

Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению

Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Здоровье

Больницы Венесуэлы сталкиваются с острой нехваткой, несмотря на иностранную помощь

Недавний приток предметов первой помощи лишь незначительно улучшил условия в отделениях неотложной помощи и хирургических отделениях основных больниц Венесуэлы, которые по-прежнему испытывают острую нехватку основных лекарств и предметов медицинского назначения.
MedikForum.ru 05:21
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21
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