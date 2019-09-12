Политика
REGNUMВладимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы. Из аэропорта глава государства отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.
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Футбол
Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
Pravda.Ru 04:31
Политика
Сенатор Климов предложил ужесточить избирательное законодательство
Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Коммерсантъ 06:32
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор
Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом
Российская газета 04:36
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
RT на русском 07:26
Культура
В Третьяковке назвали самые ожидаемые выставки сезона
За прошедший сезон в галерее прошло 29 выставок, передает слова Трегуловой корреспондент «Культуромании».
Культуромания 06:50
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49
Армия и оружие
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов.
ТАСС 07:09
Политика
Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Политика
МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова
«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
ТК Звезда 06:27
Футбол
Арнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.
Спорт-Экспресс 04:14
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском вчера в 09:09
Кино
Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Футбол
Лещук признан лучшим игроком московского «Динамо» в августе
РИА Новости 06:33
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Футбол
Экс-тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»
Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм». В «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год и стал с командой чемпионом России.
Спорт день за днем 03:40