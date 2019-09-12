Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы. Из аэропорта глава государства отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.
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Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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В Приморье парашютист зацепился за жилой дом

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
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В Третьяковке назвали самые ожидаемые выставки сезона

За прошедший сезон в галерее прошло 29 выставок, передает слова Трегуловой корреспондент «Культуромании».
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Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов.
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Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Lenta.ru вчера в 20:12
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По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
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«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.
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Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона

Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

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Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
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Лещук признан лучшим игроком московского «Динамо» в августе

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Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
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Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

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Экс-тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»

Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм». В «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год и стал с командой чемпионом России.
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