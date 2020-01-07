Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВладимир Путин прибыл в Стамбул

Завтра в Стамбуле состоится официальный пуск газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.
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Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфакс14:09

Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

РБК13:21

Путин прибыл из Сирии в Турцию

Газета.Ru13:46

Путин прибыл в Турцию

RT на русском13:37

Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

Известия13:52

Путин прилетел в Стамбул

РИА Новости13:11

Путин прибыл в Стамбул

ТАСС12:59
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Хоккей

Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
RT на русском 11:20
Шоу-бизнес

Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Вести Подмосковья 10:44
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 05:16
Политика

ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:41
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие

CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Коммерсантъ 13:14
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы

Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
ФАН 05:26
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
ТК Звезда 06:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru 09:00
Кино

Комедия «Полицейский с Рублевки 2» собрала в прокате миллиард рублей

РИА Новости 06:17
Хоккей

Тихонов: уже освоился в «Ак Барсе», играть комфортно со всеми

Чемпионат 12:50
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
The GEEK 07:28
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Происшествия

Трехлетний малыш погиб во время игры в прятки в Ульяновске

Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске. Инцидент произошел вечером 5 января. Об этом сообщили в областном главке СК.
Народные новости 02:09
Гаджеты

Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть

Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Телеканал 360° 12:51
Происшествия

Япония выписала ордер на арест супруги Карлоса Гона

В Японии выписали ордер на арест жены экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол.
BFM.ru 06:59
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
ФАН 13:22
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 04 января в 12:29
Общество

Первый выход Меган Марк и принца Гарри в 2020 году

Меган Маркл (38) и принц Гарри (35) вернулись после новогодних каникул (они провели их в Канаде) в Лондон.
Peopletalk 12:20
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
РИА Новости 11:47
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Политика

Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами

Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 02:51
Хоккей

Ковальчук дебютировал за «Монреаль», что об этом пишут, что говорят

Чемпионат 05:00
Общество

Поклонская назвала свои действия против фильма «Матильда» ошибкой

REGNUM 12:33
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