Политика
ТК ЗвездаВладимир Путин прибыл в Стамбул
Завтра в Стамбуле состоится официальный пуск газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.
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Хоккей
Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру
В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Общество
Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Происшествия
Трехлетний малыш погиб во время игры в прятки в Ульяновске
Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске. Инцидент произошел вечером 5 января. Об этом сообщили в областном главке СК.
Гаджеты
Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть
Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Происшествия
Япония выписала ордер на арест супруги Карлоса Гона
В Японии выписали ордер на арест жены экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Армия и оружие
НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака
НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Общество
Первый выход Меган Марк и принца Гарри в 2020 году
Меган Маркл (38) и принц Гарри (35) вернулись после новогодних каникул (они провели их в Канаде) в Лондон.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.