Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин прибыл в Стамбул

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В пресс-службе российского лидера отметили, что публичных мероприятий на вечер 7 января у Владимира Путина не запланировано.
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Путин прибыл из Сирии в Турцию

Газета.Ru13:46

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

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Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

Известия13:52

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфакс14:09

Путин прибыл в Турцию

RT на русском13:37

Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

РБК13:21

Путин прилетел в Стамбул

РИА Новости13:11
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Армия и оружие

Иран назвал удар по базе США мерой самообороны

Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
РБК 21:54
Происшествия

Украинский Boeing 737 разбился в Иране

Коммерсантъ 22:39
Авто

В России прекратились продажи пикапа Foton Tunland

Поставки Foton Tunland были прекращены уже давно, в конце прошлого года дилеры распродали оставшиеся машины.
RuNews24.ru 05 января в 21:55
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Эхо Москвы 22:03
Армия и оружие

Учёные сообщили об угрозе «войны в стиле Терминатора»

Актуальные Новости 11:36
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Рамблер 14:16
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК 22:32
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

F1news.ru 05:45
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости 18:48
Футбол

Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Кто-то посчитал это призывом к активной работе на трансферном рынке, но всё-таки главный тренер «железнодорожников» имел в виду улучшение командной игры и прогресс ряда игроков.
Евро-футбол.ру 16:10
Общество

Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
RuNews24.ru 01:34
Наука

Какой психиатр не любит быстрой езды

Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Наука и жизнь 00:00
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал 04:59
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС 23:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова в купальнике впервые показала фигуру после родов

Молодая мама отлично подготовилась к пляжному сезону. Девушка показала подписчикам свою фигуру в купальнике впервые после родов.
SM News 06:41
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности

Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Bimru.ru 03:59
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Экономика

Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд

Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд.
ТАСС 22:57
Хоккей

«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Спорт-Экспресс вчера в 11:56
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag 09:01
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Российская газета 17:10
Общество

Начались похороны иранского генерала Сулеймани

РИА Новости 21:16
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК 08:15
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