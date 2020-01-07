Политика
REGNUMВладимир Путин прибыл в Стамбул
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В пресс-службе российского лидера отметили, что публичных мероприятий на вечер 7 января у Владимира Путина не запланировано.
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Армия и оружие
Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране
Авто
В России прекратились продажи пикапа Foton Tunland
Поставки Foton Tunland были прекращены уже давно, в конце прошлого года дилеры распродали оставшиеся машины.
Политика
Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные
Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Армия и оружие
Учёные сообщили об угрозе «войны в стиле Терминатора»
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Футбол
Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно
Кто-то посчитал это призывом к активной работе на трансферном рынке, но всё-таки главный тренер «железнодорожников» имел в виду улучшение командной игры и прогресс ряда игроков.
Общество
Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова в купальнике впервые показала фигуру после родов
Молодая мама отлично подготовилась к пляжному сезону. Девушка показала подписчикам свою фигуру в купальнике впервые после родов.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности
Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Экономика
Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд
Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд.
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Общество
Начались похороны иранского генерала Сулеймани
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.