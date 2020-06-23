с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщило государственное телевидение Беларуси. Открытие памятника запланировано на 30 июня.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,8K

Общество Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 4,5 тыс. жителей всех российских округов старше 18 лет.

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,3K

Происшествия Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста. 27

Наука Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества Группе ученых удалось выделить из морской звезды Ceramaster patagonicus четыре новых биологически активных вещества-стероида, которые обладают противоопухолевой активностью по отношению к клеткам рака молочной железы и толстого кишечника. 2

Экономика «Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.

Здоровье Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается. 10

Футбол Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны» Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.

Футбол В Нидерландах фанатов пустят на трибуны, но запретят им петь С 1 июля болельщики снова смогут присутствовать на футбольных стадионах в Нидерландах. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

Общество В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. 548

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 1K

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях 23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 778

Наука Анализ мочи поможет подобрать подходящую диету Ученые нашли возможность подобрать для каждого человека уникальную диету. Оказалось, что помочь в этом может анализ мочи.

Здоровье Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19 На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом. 1

Здоровье В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40 На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.

Космос Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Происшествия На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 12

Происшествия Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве. 4