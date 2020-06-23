Политика
ТК ЗвездаВладимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщило государственное телевидение Беларуси. Открытие памятника запланировано на 30 июня.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом в Тверской области, которая пройдет 30 июня, информирует телеканал «Беларусь 1».Вечерняя Москва14:29
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