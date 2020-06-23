Политика
ТК ЗвездаВладимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщило государственное телевидение Беларуси. Открытие памятника запланировано на 30 июня.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом в Тверской области, которая пройдет 30 июня, информирует телеканал «Беларусь 1».Вечерняя Москва14:29
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
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Специалисты пришли к выводу, что растение смогло впитать пластик через корни, однако его частицы заблокировали ток воды.
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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
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Путин хочет понравиться
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Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Армия и оружие
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепили во время парада
Вся площадь с утра была оцеплена сотрудниками полиции, дружинниками, военной полиции.
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Dota2.ru 12:58
Космос
Межпланетную навигационную систему разрабатывают на МКС
Межпланетную навигацию, которая использует рентгеновское излучение пульсаров, разрабатывают инженеры на Международной космической станции, 22 июня сообщает журнал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 11:11
Происшествия
На Сахалине убийце дали 8 лет и 3 месяца колонии
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сахалин.Инфо 20:22
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей
Отмечается, что ПФР самостоятельно оформит все необходимые бумаги для этого. За основу возьмут решения о предоставлении предыдущих выплат.
Evo-rus.com 05:35
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Политика
Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США
Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
Политика
ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса
Вашингтон, 25 июня 2020, 02:20 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News.
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С 1 июля экономика России останется без господдержки
Меры господдержки экономики, введенные правительством на фоне коронавирусного кризиса, на фоне падения цен на нефть привели к разбалансировке бюджетной системы, заявил на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала» во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что большинство мер господдержки экономики прекратят свое действие с 1 июля, сообщает Finanz.ru.
SakhaNews вчера в 07:57