с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщило государственное телевидение Беларуси. Открытие памятника запланировано на 30 июня.

Политика Путин оценил парад Победы в Москве Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня. 81

Общество Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. 12

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 776

Общество США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа "Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. 4

Наука Растения могут поглощать пластик через корни Специалисты пришли к выводу, что растение смогло впитать пластик через корни, однако его частицы заблокировали ток воды. 1

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,2K

Футбол «Урал» вышел в полуфинал Кубка России Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.

Экономика Путин хочет понравиться Очевидно, что мнение по поправкам уже сформировалось: кто-то «за», кто-то «против», но вопрос в мобилизации, потому что многие из тех, кто «за», считают, что и так все за них решат, поэтому идти не хотят.

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 421

Киберспорт Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.

Космос Межпланетную навигационную систему разрабатывают на МКС Межпланетную навигацию, которая использует рентгеновское излучение пульсаров, разрабатывают инженеры на Международной космической станции, 22 июня сообщает журнал phys.org.

Происшествия На Сахалине убийце дали 8 лет и 3 месяца колонии Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Политика ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса Вашингтон, 25 июня 2020, 02:20 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News. 1