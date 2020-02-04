Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В программе визита главы государства — поездка в Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит».
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Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце

РИА Новости06:15

В 12:50 начнется прямая трансляция встречи Владимира Путина с общественностью Череповца

Vologda-poisk.ru04:24

Трансляция встречи Владимира Путина с представителями общественности Череповца

СеверИнформ05:53

Визит Владимира Путина в Череповец: трансляция Gorodche.ru

Gorodche.ru05:45

Владимир Путин уже третий раз посещает Череповец

Медиа-Центр 35media.ru05:27

Путин ознакомился с образовательной программой колледжа в Череповце

ТАСС06:13

Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля

NewsVOвчера в 07:44
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Политика

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
РБК 07:07
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Политика

Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии

Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.
Известия 07:12
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
Хоккей

Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).
ТАСС Спорт 06:28
Общество

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
REGNUM 02:25
Политика

Лукашенко рассказал об «озабоченности» России визитом Помпео в Минск

Россия якобы озаботилась визитом госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
REGNUM 04:53
Политика

Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
ФАН 06:09
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Политика

Белоруссия опровергла информацию о создании учебного центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергло появившуюся информацию о создании учебного центра НАТО в стране, передает Sputnik.
Lenta.ru 03:39
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 02:06
Общество

«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

НТВ вчера в 11:10
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн

Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Новые Известия 06:12
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa 01:24
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости 02 февраля в 16:32
Политика

У Медведева в Совбезе появятся глава секретариата и помощник

У заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева появятся руководитель и замруководителя секретариата, а также помощник.
Znak.com 07:17
Кино

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России

Почему комедия стала лидером проката Успех "Холопу" обеспечил в первую очередь "сарафан" — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор "Киноэкспертизы" Олег Иванов.
РБК 05:16
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Общество

Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Газета.Ru 07:16
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Хоккей

Умер легендарный хоккеист нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов

Ушел из жизни советский хоккеист, легендарный игрок нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов.
Открытый Нижний 06:41
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
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