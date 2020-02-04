Политика
REGNUMВладимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В программе визита главы государства — поездка в Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит».
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Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии
Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии
Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Хоккей
Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх
Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).
Общество
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Лукашенко рассказал об «озабоченности» России визитом Помпео в Минск
Россия якобы озаботилась визитом госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой
Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Политика
Белоруссия опровергла информацию о создании учебного центра НАТО
Министерство обороны Белоруссии опровергло появившуюся информацию о создании учебного центра НАТО в стране, передает Sputnik.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Общество
«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн
Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Политика
У Медведева в Совбезе появятся глава секретариата и помощник
У заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева появятся руководитель и замруководителя секретариата, а также помощник.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Почему комедия стала лидером проката Успех "Холопу" обеспечил в первую очередь "сарафан" — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор "Киноэкспертизы" Олег Иванов.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Общество
Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Хоккей
Умер легендарный хоккеист нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов
Ушел из жизни советский хоккеист, легендарный игрок нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.