Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В программе визита главы государства — поездка в Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит».

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Кино «Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России Почему комедия стала лидером проката Успех "Холопу" обеспечил в первую очередь "сарафан" — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор "Киноэкспертизы" Олег Иванов.

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