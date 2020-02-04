Политика
ТК ЗвездаВладимир Путин прибыл в Череповец
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Череповец. Ожидается, что российский лидер посетит местный химико-технологический колледж, а также побеседует с представителями общественности и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
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Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Армия и оружие
В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск
«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Политика
Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ
При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены.
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Футбол
Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»
Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
Общество
Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Авто
УАЗ представил экспедиционную «Буханку»
Новый УАЗ СГР «Экспедиция» создан на базе стандартной семиместной модели в исполнении «Комби».
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
Гаджеты
GIGABYTE зарегистрировала в ЕЭК материнские платы на базе Intel Z490 и AMD B550
Производители материнских плат давно томятся в ожидании официального анонса чипсетов Intel Z490 и AMD B550, но профильные компании не торопятся их представлять.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Общество
В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса
В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Здоровье
В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ
В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.