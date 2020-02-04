Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВладимир Путин прибыл в Череповец

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Череповец. Ожидается, что российский лидер посетит местный химико-технологический колледж, а также побеседует с представителями общественности и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
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Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце

РИА Новости06:15

В 12:50 начнется прямая трансляция встречи Владимира Путина с общественностью Череповца

Vologda-poisk.ru04:24

Трансляция встречи Владимира Путина с представителями общественности Череповца

СеверИнформ05:53

Визит Владимира Путина в Череповец: трансляция Gorodche.ru

Gorodche.ru05:45

Владимир Путин уже третий раз посещает Череповец

Медиа-Центр 35media.ru05:27

Путин прилетел в Череповец

Gorodvo.ru05:14

Путин ознакомился с образовательной программой колледжа в Череповце

ТАСС06:13
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Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 03:21
Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 06:31
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:09
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Политика

Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ

При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены.
РБК 05:25
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Футбол

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»

Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Общество

Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:27
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Авто

УАЗ представил экспедиционную «Буханку»

Новый УАЗ СГР «Экспедиция» создан на базе стандартной семиместной модели в исполнении «Комби».
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Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Гаджеты

GIGABYTE зарегистрировала в ЕЭК материнские платы на базе Intel Z490 и AMD B550

Производители материнских плат давно томятся в ожидании официального анонса чипсетов Intel Z490 и AMD B550, но профильные компании не торопятся их представлять.
3DNews 06:34
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 09:08
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
Общество

В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса

В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
RuNews24.ru 03:12
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Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com 01:42
Здоровье

В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ

В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
REGNUM 06:12
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