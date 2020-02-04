Политика

Gorodche.ruGorodche.ruВладимир Путин прилетел в Череповец

В программе рабочего визита главы государства — поездка в Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит». Также президент намерен встретиться с местной общественностью и обсудить с нею подготовку работников для экономики и социальной сферы.
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Владимир Путин высоко оценил химико-технологический колледж в Череповце

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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