Политика
Gorodche.ruВладимир Путин прилетел в Череповец
В программе рабочего визита главы государства — поездка в Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит». Также президент намерен встретиться с местной общественностью и обсудить с нею подготовку работников для экономики и социальной сферы.
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Владимир Путин высоко оценил химико-технологический колледж в Череповце
Официальный сайт Череповца10:17
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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