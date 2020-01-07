Политика

iReactoriReactorВладимир Путин прилетел в Турцию

Российский лидер Владимир Путин во вторник вечером, 7 января, прибыл в Турцию, где пройдет его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Переговоры глав двух государств состоятся в среду, 8 января.
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Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфакс14:09

Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

Известия13:52

Путин прибыл из Сирии в Турцию

Газета.Ru13:46

Путин прибыл в Турцию

RT на русском13:37

Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

РБК13:21

Путин прилетел в Стамбул

РИА Новости13:11

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС16:01
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде полузащитника «Челси» Дринкуотера

Sport24.ru 08:52
Армия и оружие

США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке.
Lenta.ru 21:15
Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке

Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке, заявил, что все в порядке.
Известия 21:52
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru вчера в 04:07
Армия и оружие

Иран обосновал ракетный удар по базам США

Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.
Lenta.ru 21:43
Политика

Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными ситуациями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
Life.ru 12:48
Происшествия

В Кузбассе рядом с мусорным баком нашли тело младенца

В Новокузнецке рядом с мусорным баком во дворе жилых домов было обнаружено тело новорожденного ребёнка.
Газета Кемерова 21:42
Армия и оружие

США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
RT на русском 20:59
Авто

Mercedes-Benz отзывает около 750 тысяч авто из-за люков

Пресс-служба немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz объявила о начале отзывной компании около 750 тыс. легковых транспортных средств в США, из-за обнаруженной проблемы с панорамным люком.
Car.ru 00:11
Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Российская газета 05 января в 00:00
Общество

Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
РЕН ТВ 05:55
Авто

Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель на морозе

Юга.ру вчера в 21:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК 13:05
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Хоккей

«Каролина» нанесла «Филадельфии» четвертое поражение подряд

«Летчики» потерпели четвертое поражение кряду.
Спорт-Экспресс 21:58
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 05 января в 02:55
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 04 января в 19:01
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Профиль 14:50
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета 01:10
Кино

Гогунский оценил фильм «Вторжение»

Известия 09:00
Здоровье

В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
RT на русском вчера в 01:02
Политика

«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»

Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
РИА Новости 00:34
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:53
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК 08:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
Evo-rus.com вчера в 10:07
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
РИА Новости 17:14
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Коммерсантъ 11:13
Хоккей

Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Вести.Ru 21:45
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