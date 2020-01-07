Политика
iReactorВладимир Путин прилетел в Турцию
Российский лидер Владимир Путин во вторник вечером, 7 января, прибыл в Турцию, где пройдет его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Переговоры глав двух государств состоятся в среду, 8 января.
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Армия и оружие
США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке
Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке, заявил, что все в порядке.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Армия и оружие
Иран обосновал ракетный удар по базам США
Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.
Политика
Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными ситуациями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
Происшествия
В Кузбассе рядом с мусорным баком нашли тело младенца
В Новокузнецке рядом с мусорным баком во дворе жилых домов было обнаружено тело новорожденного ребёнка.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Авто
Mercedes-Benz отзывает около 750 тысяч авто из-за люков
Пресс-служба немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz объявила о начале отзывной компании около 750 тыс. легковых транспортных средств в США, из-за обнаруженной проблемы с панорамным люком.
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Общество
Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Авто
Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель на морозе
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Хоккей
«Каролина» нанесла «Филадельфии» четвертое поражение подряд
«Летчики» потерпели четвертое поражение кряду.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Кино
Гогунский оценил фильм «Вторжение»
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Политика
«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»
Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины
Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.