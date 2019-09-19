Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин посетит 20 сентября учения «Центр-2019» в Оренбургской области и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Владимир Путин встретится под Оренбургом с президентом Киргизии

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