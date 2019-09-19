Политика
РИА ОренбуржьеВладимир Путин встретится под Оренбургом с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин посетит 20 сентября учения «Центр-2019» в Оренбургской области и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу двустороннюю встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Оренбурге, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Украины по «формуле Штайнмайера»
Выдвижение Киевом условий по «формуле Штайнмайера» нарушает ранее достигнутые договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 07:46
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Авто
В России начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
Стартовали российские продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 1 910 000 рублей за базовую комплектацию.
Tvoe-avto.com 11:50
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера
Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Газета.Ru 16:51
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 19 сентября
Куйбышевец 17 сентября в 03:20
Происшествия
Глава Росгвардии считает приговор Устинову необоснованным
18 сентября Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью журналистам российских изданий назвал приговор Павлу Устинову необоснованно жестким.
МонаВиста 08:05
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском 07:42
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Российская газета 10:42
Авто
Количество машин такси в регионах могут ограничить
Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
Тарантас Ньюс 02:32
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Авто
Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера
Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
SpeedMe вчера в 02:13
Гаджеты
Harman представила линейку Kardon Citation
HARMAN (дочка Samsung Electronics) представила в России новые акустические системы Harman Kardon Citation.
IT-World 08:37
Происшествия
Разбивший машину олигарха рабочий стал банкротом
В Челябинске признан банкротом рабочий, который разбил машину бизнесмена Александра Аристова и не смог выплатить назначенные судом более 3 млн рублей.
REGNUM 14:46
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55