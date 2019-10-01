Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации.

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Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России. На сайте Кремля информации об этом нет, однако собеседники газеты «Ведомости» уверяют, что соответствующий указ был подписан несколько недель назад.

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