Политика
BFM.ruВладимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России
Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России. На сайте Кремля информации об этом нет, однако собеседники газеты «Ведомости» уверяют, что соответствующий указ был подписан несколько недель назад.
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Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации.Ведомостивчера в 17:56
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
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Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
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В Индии спустили на воду головной фрегат нового проекта 17А
В Индии спустили на воду головной фрегат нового проекта 17А.
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
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Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
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