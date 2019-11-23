Политика

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Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".
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