Политика
РИА НовостиПартия должна служить народу, заявил Путин на съезде «Единой России»
Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда "Единой России".
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Авто
Представлена новая Hyundai Sonata
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Шоу-бизнес
Крутой и Басков устроили драку в аэропорту Минска
Известный композитор Игорь Крутой опубликовал ролик, в котором запечатлел свою шуточную потасовку с певцом Николаем Басковым.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»
В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Политика
ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Футбол
Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.
Общество
В Нидерландах туристам могут запретить посещать кофешопы с марихуаной
Отмечается, что собственники нескольких кофешопов, расположенных в некоторых областях Нидерландов, решили самостоятельно ввести соответствующие ограничения.
Футбол
Тедеско назвал любимое место в Москве
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал Красную площадь своим самым любимым местом в российской столице.
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Происшествия
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Армия и оружие
«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
Кино