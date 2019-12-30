Политика
АБНВладимир Путин призвал граждан России к единству
Президент России Владимир Путин заявил о том, что единство граждан страны является основой для достижения самых высоких целей. Слова главы государства передает ТАСС. Президент заявил, что только сообща страна сможет решить задачи, стоящие перед обществом.
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Путин выступил с новогодней речью, напомнив, что будущее РФ зависит от всех россиян
Слово и Деловчера в 07:47
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Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Космос
Мировая космонавтика подвела итоги 2019 года
Российская и мировая космонавтика в 2019 году пережила целую череду успехов и неудач. Главные из них вспоминают "Известия".
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение
Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Энергетика
На Украине резко выросла цена на газ для населения
На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Здоровье
Врачи рассказали, что при похмелье нужно обратиться за медпомощью
Врач анестезиолог Ступинской ЦРКБ Кирилл Соболев рассказал, что нужно обращаться за медицинской помощью к врачам в случае похмелья.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Происшествия
Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее
Происшествия
Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Культура
Стало известно, какой канал покажет «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь
Многих традиционно волнует вопрос: на каком канале в этом году искать любимый фильм на этот праздник – «Иронию судьбы».
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Авто
Автопроизводители поднимают цены в РФ, распродаж не ожидается
Автопроизводители с января поднимают цены на машины в РФ, новогодних распродаж ждать не стоит, рассказали сами концерны и опрошенные РИА Новости автодилеры.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Экономика
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.