Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, состоялось открытие трассы «Таврида», которая соединила Керчь и Севастополь. Президент Владимир Путин проехал по одному из участков трассы за рулём Aurus.В источнике
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