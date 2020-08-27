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REGNUM
REGNUM

Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, состоялось открытие трассы «Таврида», которая соединила Керчь и Севастополь. Президент Владимир Путин проехал по одному из участков трассы за рулём Aurus.В источнике
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Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Media09:09
РИА Новости Крым

#ЦитатаДня: Путин о трассе «Таврида»

РИА Новости Крым11:27
ТАСС

Трасса «Таврида». Хронология строительства и характеристики

ТАСС09:51
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 2411:49
КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESS10:45
ИА Крыминформ

Главный технолог «ВАД» рассказал о поездке с Путиным по пятому этапу «Тавриды»

ИА Крыминформ09:11
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крым09:39

МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского министерства иностранных дел.
News.ru11:29

Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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