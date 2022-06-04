Будьте в Плюсе

Владимир Путин призвал снять санкции с Белоруссии для вывоза украинского зерна

Президент России Владимир Путин перечислил варианты вывоза зерна из Украины и напомнил, что данная проблема с транспортировкой сильно преувеличена.
ИА SM-News
Вывоз зерна из Украины возможен через Дунай, а дальше по территории Румынии.
КП - Беларусь
По словам российского лидера, проще всего вывезти зерно через территорию Белоруссии.
Радио Sputnik
Россия же в текущем сельскохозяйственном году планирует поставить на экспорт 37 млн тонн зерна, а в следующем - уже 50 млн тонн.
ТАСС

Подробнее о событии

Путин перечислил несколько способов вывоза зерна с территории Украины
Газета.Ruвчера в 16:57
Путин: украинское зерно можно вывезти, сняв санкции с Минска
Московский Комсомолецвчера в 13:36
Путин готов предоставить порты Мариуполя и Бердянска для вывоза украинского зерна
Интерфаксвчера в 13:59
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
РИА Новостивчера в 14:49
Варианты вывоза зерна для Киева и новые санкции ЕС. События вокруг Украины
ТАССвчера в 15:44
Путин назвал самый простой способ вывоза украинского зерна
Smotrim.ruвчера в 14:30
Путин: проще всего вывезти зерно через Белоруссию, но нужно снять с Минска санкции
Lenta.ruвчера в 13:22

Интересное

Замглавы МИД Польши Яблоньский: ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций

Власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
RT на русском11:12

American Thinker предрек США и НАТО катастрофу в случае эскалации ситуации на Украине

США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.
РИА Новости09:01

Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине российскими ПВО вооружений США

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружений США на Украину, заявил, что российские системы противовоздушной обороны щелкают их «как орехи».
Lenta.ru12:12

ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

В некоторых подразделениях осталось не больше десяти процентов от первоначального количества бойцов. ВСУ отступают в сторону Лисичанска.
Вести.Ru11:17

Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti заявила о снижении мировых цен на зерно на 10%

Мировые цены на пшеницу упали на десять процентов и вернулись к показателям апреля этого года, сообщается на сайте итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
РИА Новости10:41

Кочетков: что будет с польской властью, если она не провернет аферу с Западной Украиной

Эксперт Алексей Кочетков рассказал, что на сегодняшний день Польшей управляет партия «Право и справедливость», которая пребывает у власти свыше десяти лет.
Solenka.info10:36

Поселок Случевск в Брянской области был обстрелян ВСУ, пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области.
Lenta.ru07:48

Умер подозреваемый в убийстве Литвиненко Дмитрий Ковтун

Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого Великобритания обвиняла в гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер в возрасте 57 лет.
Коммерсантъ06:16

Росстандарт опубликовал фото обновленной LADA Vesta для спецслужб

АВТОВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленные модификации седана и универсала LADA Vesta для специальных служб.
Новые автомобили10:32

Экс-президент Польши Валенса предложил распустить ЕС и создать новый без Венгрии и Польши

Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.
РИА Новости09:13