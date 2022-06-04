ИА SM-NewsВладимир Путин призвал снять санкции с Белоруссии для вывоза украинского зернаПрезидент России Владимир Путин перечислил варианты вывоза зерна из Украины и напомнил, что данная проблема с транспортировкой сильно преувеличена.ИА SM-NewsВывоз зерна из Украины возможен через Дунай, а дальше по территории Румынии.КП - БеларусьПо словам российского лидера, проще всего вывезти зерно через территорию Белоруссии.Радио SputnikРоссия же в текущем сельскохозяйственном году планирует поставить на экспорт 37 млн тонн зерна, а в следующем - уже 50 млн тонн.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТК ЗвездаИзвестияЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаИзвестияФАНТелеканал 360°Курьер. Среда. БердскПятый каналКП - БеларусьГазета.RuЭкономика сегодняНародные новостиИА ЯСИАRT на русскомБлокнот.руПодробнее о событииПутин перечислил несколько способов вывоза зерна с территории УкраиныГазета.Ruвчера в 16:57Путин: украинское зерно можно вывезти, сняв санкции с МинскаМосковский Комсомолецвчера в 13:36Путин готов предоставить порты Мариуполя и Бердянска для вывоза украинского зернаИнтерфаксвчера в 13:59Путин перечислил способы вывоза зерна с УкраиныРИА Новостивчера в 14:49Варианты вывоза зерна для Киева и новые санкции ЕС. События вокруг УкраиныТАССвчера в 15:44Путин назвал самый простой способ вывоза украинского зернаSmotrim.ruвчера в 14:30Путин: проще всего вывезти зерно через Белоруссию, но нужно снять с Минска санкцииLenta.ruвчера в 13:22Показать ещёОценить1,2KПоделиться