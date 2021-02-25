«Северный город» – Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, президент страны Владимир Путин одобрил новые меры поддержки бизнеса. В частности, на год продлена программа льготного кредитования, теперь под 3 процента.

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