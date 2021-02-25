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Северный город
Северный город

Владимир Путин продлил на год программу льготного кредитования бизнеса

«Северный город» – Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, президент страны Владимир Путин одобрил новые меры поддержки бизнеса. В частности, на год продлена программа льготного кредитования, теперь под 3 процента.В источнике
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РФ продлевает программу льготных зарплатных кредитов для МСП из пострадавших отраслей

Интерфакс24 февраля в 05:38

Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

RT на русском24 февраля в 13:55

Ставку сделают с отсрочкой

Российская газета24 февраля в 12:02

Экономика. Курс дня. Продление льготных кредитов для бизнеса и восстановление экономики США

Вести.Ru24 февраля в 13:35

Бизнесу готовят льготные кредиты на новых условиях

Коммерсантъ24 февраля в 14:54

Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

ТАСС24 февраля в 05:30

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РИА Новости24 февраля в 05:38
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