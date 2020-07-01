Политика
ННТВВладимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам. Глава государства сделал это в Российской академии наук, это Гагаринский район Москвы, там находится избирательный участок номер 2151, где традиционно голосует президент.
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Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Здоровье
Неубедительной угрозу нового свиного гриппа назвали власти КНР
Китайские ученые подготовили доклад, согласно которому им удалось обнаружить новый тип свиного гриппа, который может спровоцировать новую пандемию на фоне еще не завершившейся.
Live24 08:18
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 04:39
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Футбол
Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Вести.Ru 02:15
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Политика
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ФАН 05:40
Игры
В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher
CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн 02:32
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
Игры
Вышел новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Студия Kojima Productions опубликовала новый трейлер ПК-версии Death Stranding.
CyberSport.ru 06:02
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА
Ранее Черчесов заявлял, что Максименко может получить вызов в сборную России, но «все надо делать вовремя».
ODDS.ru 08:22
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Космос
В Московском планетарии рассказали о предстоящем параде планет
Полностью наблюдать за парадом планет, который будет длиться почти весь июль, не получится, об этом рассказала 30 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
ИА Красная Весна вчера в 01:48