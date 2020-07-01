Президент Путин уже проголосовал по поправкам. Глава государства сделал это в Российской академии наук, это Гагаринский район Москвы, там находится избирательный участок номер 2151, где традиционно голосует президент.

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

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