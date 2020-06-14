Политика

Piter.tvPiter.tvВладимир Путин прокомментировал протесты в США

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Владимир Путин прокомментировал протесты в США. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. Президент России отметил, что в США депутаты не слушают Трампа.
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Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам

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Взгляд.ру05:34

Путин объяснил причины «глубинного кризиса» в США

Вести.Ru05:24
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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РИА Новости 12 июня в 21:10
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Ещё 167 пациентов с коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167.
Kursk.com 05:00
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В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

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Lenta.ru 12 июня в 19:47
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

Lenta.ru 09:15
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Армия и оружие

В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»

В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
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Футбол

Каррагер рассказал, почему «Ливерпуль» не купит Вернера

Metaratings 13:22
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
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Происшествия

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Религия

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично оскорбила Тимати

Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
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Личные поля для гольфа, роли в кино и многомиллионные долги: топ удивительных фактов о Дональде Трампе

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Армия и оружие

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ВКС России минувшей ночью нанесли удар по позициям джихадистов, готовившихся ринуться в атаку на укрепления сирийской правительственной армии.
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным

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Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
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Здоровье

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
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Украина стала на один статус ближе к НАТО

Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Как сообщает Царьград, об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
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Шоу-бизнес

Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»

В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
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Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
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В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Временный госпиталь в «Ленэкспо» снова затопило

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Президент Франции объявил о победе над эпидемией

Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена.
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