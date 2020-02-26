Политика

Мой БрянскМой БрянскВладимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова. Глава государства подчеркнул, что следствие должно вестись тщательно и без суеты.
Читать в источнике
Комментировать34
Владимир Путин
Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.
— Владимир ПутинИзвестия 02:13

Подробнее о событии

Путин прокомментировал роль общественности в деле Голунова

РЕН ТВ05:27

Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова

РБК02:43

Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

RT на русском01:59

Путин о действиях полиции на протестах: дубинкой просто так никто не молотит

Коммерсантъ02:29

Путин оценил общественную активность в деле Голунова

Известия02:13

Путин подчеркнул роль общества в отношении резонансных дел

Российская газета02:39

Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова

ТАСС01:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Lenta.ru 05:48
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

РИА Новости 00:10
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Мой Брянск 05:56
Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
РБК 05:30
Политика

В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе

В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Rusvesna.su 05:54
Общество

Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»

Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.
РИА Новости 04:21
Музыка

Жителей Твери зовут на вечер гитарной музыки

3 марта в Тверской филармонии пройдет вечер гитарной музыки.
ГТРК Тверь вчера в 08:37
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:19
Политика

Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск

"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
ТАСС 03:33
Политика

Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
РИА Новости 05:33
Музыка

Назван представитель Украины на «Евровидении-2020»

В последнем отборочном туре на Украине группа Go-A вышла вперед и обошла следующих претендентов на участие в международном конкурсе: Jerry Hail (Яна Шемаева), КRUТЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат), а также группу Tvorchi.
News-24.ru 05:23
Космос

Необычные породы были зафиксированы ровером Yutu-2

Китайское национальное космическое управление рассказало, что с помощью Yutu-2 сделаны фото «странных» камней на обратной стороне Луны.
NewInform 24 февраля в 12:39
Общество

Роспотребнадзор советует не посещать Италию, Южную Корею и Иран

Рынки обвалились из-за коронавируса - Роспотребнадзор обратился к россиянам с рекомендацией не посещать Италию, Южную Корею и Иран до стабилизации в этих странах обстановки с коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес

Водонаева прокомментировала слухи о своих политических амбициях

РИА Новости 04:17
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Экономика

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 12:42
Армия и оружие

В Южной Корее военнослужащий США заразился коронавирусом

У военнослужащего ВС США в Южной Корее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Аргументы и Факты 00:54
Транспорт

К 2022 году ГИБДД начнет отслеживать резко тормозящие автомобили

В МВД и ГИБДД начнут приходить сведения об экстренных торможениях и нетипичном поведении машин на дорогах РФ к 2022 году.
Новые автомобили 04:22
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Происшествия

На устранение замечаний у Bek Air есть 6 месяцев — глава КГА Казахстана

У авиакомпании Bek Air есть полгода на устранение замечаний, после чего начнется процесс отзыва, заявил глава Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана Талгат Ластаев 25 февраля, сообщает zakon.kz.
Красная весна вчера в 04:39
Политика

США ввели санкции против КНР, Ирака, России и Турции

США ввели санкции против 13 физ и юрлиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 00:39
Авто

На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»

ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
ГЛАС.RU 04:31
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru вчера в 03:02
Космос

Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам

Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Красная весна вчера в 18:52
Политика

Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
RT на русском 03:34
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Как пишет ТАСС, на официальном сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект с предложением разрешить депутатам выступать на русском языке в Верховной Раде.
Инфорос вчера в 14:57
Армия и оружие

Эксперт объяснил беспечность США в вопросах ПРО

СССР и Россия приобрели очень большой опыт в этом вопросе, начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая всеми локальными войнами современности, продолжил эксперт.
Взгляд.ру 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное