Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом, в ходе которого рассмотрит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

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