Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин рассмотрит перспективы отмены ограничений по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом, в ходе которого рассмотрит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
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Роспотребнадзор рассказал, когда можно ослабить режим самоизоляции в России

Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.
Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21

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Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом

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Путин поручил доложить о работе мер по поддержке населения

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Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Интерфаксвчера в 17:06

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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Коммерсантъвчера в 17:50

Онлайн-трансляция: 6 мая Владимир Путин обсудит сроки снятия ограничений по коронавирусу

Собака.ru03:48

Путин проведет совещание о ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений

ТАССвчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
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Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
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Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
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Экономика

Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Здоровье

В России 4 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Москва, 6 мая 2020, 13:07 — REGNUM В России около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.
REGNUM 06:07
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Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с Бурмистровым

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В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Общество

Space X поможет Тому Крузу снять первый внеземной фильм

ИА Красная Весна вчера в 08:33
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Происшествия

Где заболели за сутки коронавирусом 39 человек в Липецкой области

По данным оперштаба, число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 109 человек, сегодня лечение завершили ещё 20 пациентов.
Kursk.com 03 мая в 08:30
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Общество

78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Политика

В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Газета.Ru вчера в 07:57
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Шоу-бизнес

Галкин с Пугачевой и детьми устроили домашнюю дискотеку

Максим рассказал, что они устроили музыкально-танцевальную импровизацию. Ди-джеем в этот вечер был Гарри, а на танцполе зажигала Лиза.
RuNews24.ru вчера в 06:23
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Кино

Умерла звезда фильмов «Не могу сказать „прощай“» и «Дочки-матери»

Звезда фильмов «Не могу сказать "прощай"» и «Дочки-матери» скончалась 6 мая после тяжелой продолжительной болезни.
Lenta.ru 08:38
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Киберспорт

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
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Общество

Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса

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Футбол

Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

В Кольчугино вводят карантин из-за коронавируса

Областные власти из-за угрозы распространения коронавируса закрывают город Кольчугино.
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Политика

Путин призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

Президент Владимир Путин призвал глав регионов крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу.
Интерфакс 08:36
Политика

В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса

Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации, - сказал он.
ТАСС 04:38
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