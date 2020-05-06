Коронавирус
Газета.RuПутин рассмотрит перспективы отмены ограничений по COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом, в ходе которого рассмотрит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Политика
Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу
План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
Экономика
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Здоровье
В России 4 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Москва, 6 мая 2020, 13:07 — REGNUM В России около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.
REGNUM 06:07
Хоккей
«Ак Барс» подписал контракт с Бурмистровым
Матч ТВ 06:09
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Space X поможет Тому Крузу снять первый внеземной фильм
ИА Красная Весна вчера в 08:33
Происшествия
Где заболели за сутки коронавирусом 39 человек в Липецкой области
По данным оперштаба, число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 109 человек, сегодня лечение завершили ещё 20 пациентов.
Kursk.com 03 мая в 08:30
Общество
78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Галкин с Пугачевой и детьми устроили домашнюю дискотеку
Максим рассказал, что они устроили музыкально-танцевальную импровизацию. Ди-джеем в этот вечер был Гарри, а на танцполе зажигала Лиза.
RuNews24.ru вчера в 06:23
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Кино
Умерла звезда фильмов «Не могу сказать „прощай“» и «Дочки-матери»
Звезда фильмов «Не могу сказать "прощай"» и «Дочки-матери» скончалась 6 мая после тяжелой продолжительной болезни.
Lenta.ru 08:38
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Киберспорт
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
Общество
Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса
Московский Комсомолец 07:32
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В Кольчугино вводят карантин из-за коронавируса
Областные власти из-за угрозы распространения коронавируса закрывают город Кольчугино.
Призыв (г. Владимир) 08:37
Политика
Путин призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу
Президент Владимир Путин призвал глав регионов крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу.
Интерфакс 08:36
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации, - сказал он.
ТАСС 04:38