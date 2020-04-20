Президент России Владимир Путин проведет совещание с экспертами по поводу коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Известно, что Путин в понедельник по видеосвязи проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом.

Путин проведет совещание с экспертами по коронавирусу

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