Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания. Такое заявление сделал Дмитрий Песков в понедельник, 20 апреля. Заседание проведут в формате видеоконференции.

Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

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