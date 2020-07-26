Политика
РИА НовостиВладимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.
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с чего всё началось
В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России.Телеканал 360°11:08
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Экономика
Бизнес попросил средств на дезинфекцию
Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус.
Известия 13:27
Происшествия
На Кубани внедорожник влетел в двери магазина
Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС 12:29
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес
Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей.
REGNUM 13:33
Кино
В Калининграде открылся кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют»
Мероприятие стартовало в пятницу вечером на открытой площадке в башне Врангеля. В качестве ведущего церемонии пригласили Родиона Газманова.
Каскад вчера в 03:44
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 24 июля в 11:03
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
В Ливии снова заметили российские МиГ-29
В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства.
Lenta.ru 04:05
Общество
NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах
По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна 14:48
Общество
Тиньков пожертвует часть состояния на поддержку онкобольных
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил о намерении пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и создание института донорства в России.
Lenta.ru 11:43
Общество
Хабаровчане защитили Дегтярева от рецидивиста с туберкулезом
Как утверждают авторы Telegram-канала «Меркури», среди местных этот деятель известен не только кличкой и тремя судимостями, но и тем, что болеет открытой формой туберкулеза.
ФАН 10:29
Здоровье
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
РИА Новости 14:00
Футбол
Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом»
Газета.Ru 14:50
Политика
В Киеве заявили, что Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
РИА Новости 06:33
Политика
Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне
По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.
Газета.Ru 15:02
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Футбол
Жирков может продлить контракт с «Зенитом» ещё на сезон
По информации источника, с большей долей вероятности Жирков задержится в "Зените" еще на сезон.
Soccer.ru 11:38
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 24 июля в 04:09
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Экономика
Садоводы просят компенсировать потерю урожая
Садоводы просят компенсировать потерю урожая Гибель 85% плодов в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) из-за весенних заморозков грозит волной банкротств садоводов.
Коммерсантъ 12:54
Общество
Пентагон пообещал раскрыть часть собранных данных об НЛО
Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне раскроет часть собранных данных.
News.ru вчера в 07:59