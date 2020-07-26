с чего всё началось

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.

Экономика Бизнес попросил средств на дезинфекцию Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус.

Происшествия На Кубани внедорожник влетел в двери магазина Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону. 12

Общество До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.

Политика Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес Минск, 26 июля 2020, 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей. 14

Кино В Калининграде открылся кинофестиваль «Балтийский онлайн-дебют» Мероприятие стартовало в пятницу вечером на открытой площадке в башне Врангеля. В качестве ведущего церемонии пригласили Родиона Газманова.

Экономика У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". 71

Общество NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.

Общество Тиньков пожертвует часть состояния на поддержку онкобольных Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил о намерении пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и создание института донорства в России. 3

Общество Хабаровчане защитили Дегтярева от рецидивиста с туберкулезом Как утверждают авторы Telegram-канала «Меркури», среди местных этот деятель известен не только кличкой и тремя судимостями, но и тем, что болеет открытой формой туберкулеза. 26

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией. 542

Футбол Жирков может продлить контракт с «Зенитом» ещё на сезон По информации источника, с большей долей вероятности Жирков задержится в "Зените" еще на сезон.

Политика Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году. 14

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 525

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия». 1