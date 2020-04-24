Российские предприятия автопрома попали в список системообразующих для отечественной экономики. Об этом 24 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сделал такое заявление во время совещания по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

Футбол Стерлинг: «Очень хочу получить футболку Месси» Есть только одна футболка, которую я очень хочу, - Месси. Когда мы играли с «Барселоной», я получил майку Неймара.

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское". 24

Общество Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС. 111

Биатлон Черезов назвал причины внеочередной конференции СБР В четверг, 23 апреля, член правления СБР Иван Черезов прокомментировал решение о проведении внеочередного заседания союза.

Экономика Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 1,6K

Футбол Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве Футбольный агент Марко Трабукки составил сборную России из легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиги.

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 3,4K

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 53

Здоровье Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых Пробку же со скорыми около Покровской больницы сами водители необходимостью дезинфекции объяснить не могут. 132

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля. 18

Общество ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю. 6

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 62

Шоу-бизнес Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни. 25

Общество Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».