Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВладимир Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома

Российские предприятия автопрома попали в список системообразующих для отечественной экономики. Об этом 24 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сделал такое заявление во время совещания по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин: меры поддержки автопрома в должны быть реализованы максимально срочно

Финмаркетвчера в 09:46

Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома

Mockva.ruвчера в 09:46

Критерии для оказания помощи автопрому объективны и прозрачны — Путин

REGNUMвчера в 07:35

Владимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России

Вести.Ruвчера в 08:16

Владимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома

Челнинские известиявчера в 08:15

Путин рассказал, когда автодилеры смогут вернуться к работе

Quto.ruвчера в 08:45

Путин рассказал, что 12 автопроизводителей получат льготные кредиты

РЕН ТВвчера в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Футбол

Стерлинг: «Очень хочу получить футболку Месси»

Есть только одна футболка, которую я очень хочу, - Месси. Когда мы играли с «Барселоной», я получил майку Неймара.
Евро-футбол.ру 05:19
Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
24
Общество

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС 03:55
181
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
111
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
7
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Биатлон

Черезов назвал причины внеочередной конференции СБР

В четверг, 23 апреля, член правления СБР Иван Черезов прокомментировал решение о проведении внеочередного заседания союза.
ГЛАС.RU 23 апреля в 09:01
Происшествия

На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд

На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
6
Экономика

Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики

Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.
RT на русском 05:28
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
1,6K
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
911
Космос

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:22
227
Футбол

Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве

Футбольный агент Марко Трабукки составил сборную России из легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 05:31
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
3,4K
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
53
Здоровье

Почтальоны в Татарстане заболели коронавирусом

У нескольких сотрудников «Почты России» («Татарстан Почтасы»)в Татарстане выявили коронавирус.
Коммерсантъ Казань 04:35
1
Здоровье

Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых

Пробку же со скорыми около Покровской больницы сами водители необходимостью дезинфекции объяснить не могут.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
132
Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
73
Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
18
Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю.
РБК 02:00
6
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
1K
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
62
Шоу-бизнес

Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме

Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни.
КМВ Новости вчера в 10:12
25
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
1
Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
1K
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
157
Общество

Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»

Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Шоу-бизнес

Лянка Грыу показала выздоровевшего сына

Paparazzi.ru 04:03
Единоборства

Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова

ИА Красная Весна 04:26
1
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
151
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное