Экономика
Гудвилл.онлайнВладимир Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома
Российские предприятия автопрома попали в список системообразующих для отечественной экономики. Об этом 24 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сделал такое заявление во время совещания по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
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Футбол
Стерлинг: «Очень хочу получить футболку Месси»
Есть только одна футболка, которую я очень хочу, - Месси. Когда мы играли с «Барселоной», я получил майку Неймара.
Евро-футбол.ру 05:19
Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Биатлон
Черезов назвал причины внеочередной конференции СБР
В четверг, 23 апреля, член правления СБР Иван Черезов прокомментировал решение о проведении внеочередного заседания союза.
ГЛАС.RU 23 апреля в 09:01
Происшествия
На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд
На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
Экономика
Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики
Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.
RT на русском 05:28
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Космос
Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:22
Футбол
Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве
Футбольный агент Марко Трабукки составил сборную России из легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 05:31
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
Здоровье
Почтальоны в Татарстане заболели коронавирусом
У нескольких сотрудников «Почты России» («Татарстан Почтасы»)в Татарстане выявили коронавирус.
Коммерсантъ Казань 04:35
Здоровье
Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых
Пробку же со скорыми около Покровской больницы сами водители необходимостью дезинфекции объяснить не могут.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
Общество
ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств
Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю.
РБК 02:00
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме
Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни.
КМВ Новости вчера в 10:12
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Шоу-бизнес
Лянка Грыу показала выздоровевшего сына
Paparazzi.ru 04:03
Единоборства
Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова
ИА Красная Весна 04:26
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56