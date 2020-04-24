Экономика
Гудвилл.онлайнВладимир Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома
Российские предприятия автопрома попали в список системообразующих для отечественной экономики. Об этом 24 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сделал такое заявление во время совещания по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
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Здоровье
В Пермском крае выявили 55 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявлено рекордное число заболевших коронавирусом – за сутки число пациентов с COVID-19 выросло сразу на 55 человек.
Рифей-Пермь 06:41
Общество
Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев
Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.
Эхо Москвы 06:00
Армия и оружие
Оттава будет и дальше оказывать военную помощь Украине — посол Канады
Киев, 25 апреля 2020, 14:01 — REGNUM Посол Канады на Украине Лариса Галадза заявила, что Канада продолжит оказывать Украине военную помощь.
REGNUM 07:01
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Армия и оружие
Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож
РИА Новости 04:07
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио»
В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.
Lenta.ru 05:33
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Общество
Орешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года
Москва, 25 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны.
REGNUM 05:49
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
Футбол
Динамо-Брест – Шахтер Солигорск: ставка на индивидуальный тотал гостей
Действующий чемпион страны «Динамо-Брест», как и «Шахтёр» из Солигорска номинально считались и считаются наравне с БАТЭ лидерами и претендентами на чемпионство.
Legalbet вчера в 10:03
Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Шоу-бизнес
Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой
Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни.
ФАН 03:43
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил уникальный AMOLED экран
Накануне было сказано, что в Xiaomi Mi 10 Youth будет установлен AMOLED экран от компании Samsung, причем контрастность матрицы составит до 4 300 000:1, а еще заявлена поддержка HDR10+.
Astera 06:47
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой
Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Коронавирус: во Владимирской области заболели 425 человек
По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 25 апреля во Владимире добавилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом.
Молва 06:20
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме
Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни.
КМВ Новости вчера в 10:12
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Общество
65 случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане
По данным главы Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной на 25 апреля, за прошедшие сутки в Татарстане выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 06:13
Происшествия
Крымчанин получил штраф за визит к девушке во время карантина
Полицейские в Республике Крым привлекли к административной ответственности молодого человека, который нарушил режим самоизоляции ради визита к своей девушке.
ИнфоСМИ 06:23