Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВладимир Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома

Российские предприятия автопрома попали в список системообразующих для отечественной экономики. Об этом 24 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сделал такое заявление во время совещания по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
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Адаптироваться к новым условиям: автопром получит поддержку от государства

Вести.Ruвчера в 13:40

Путин рассказал, когда автодилеры смогут вернуться к работе

Quto.ruвчера в 08:45

Путин рассказал о мерах поддержки российского автопрома

Mockva.ruвчера в 09:46

Путин: меры поддержки автопрома в должны быть реализованы максимально срочно

Финмаркетвчера в 09:46

Владимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома

Челнинские известиявчера в 08:15

Критерии для оказания помощи автопрому объективны и прозрачны — Путин

REGNUMвчера в 07:35

Путин рассказал, что 12 автопроизводителей получат льготные кредиты

РЕН ТВвчера в 07:47
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
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Футбол

Пресс-атташе «Сочи»: Рами приехал, чтобы играть, а не тусить

СМИ частенько писали, что он приехал сюда не поиграть, а потусить, заканчивает карьеру из-за коронавируса.
ODDS.ru 03:34
Происшествия

В Брянской области еще двое человек скончались от коронавируса

В Брянской области от коронавирусной инфекции скончались четыре человека.
Городской телеканал (Брянск) 03:27
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Единоборства

Глава UFC планирует возвращение Нурмагомедова в сентябре-октябре

РИА Новости вчера в 18:28
Общество

В России предложено продлить ограничения по коронавирусу до 12 мая

Ограничительные меры, которые действуют в России в связи с пандемией коронавируса, должны быть продлены.
БИЗНЕС Online вчера в 13:25
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Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
33
Общество

ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса

ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК вчера в 17:49
479
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,6K
Армия и оружие

Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба

В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Происшествия

В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 12:58
7
Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
63
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
15
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии.
Пятый канал 03:29
1
Здоровье

В Крыму выявлено 10 новых случаев коронавируса

Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Вести.Севастополь 03:00
6
Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
2
Шоу-бизнес

Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой

Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни.
ФАН 03:43
5
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
114
Общество

В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
2
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
1,2K
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Общество

В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 513

По состоянию на 19:00 24 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 513, утром 24 апреля таковых было 498.На данный момент выздоровели 17 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 вчера в 13:06
117
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
10
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
115
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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