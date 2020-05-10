с чего всё началось

Россия реализует планы по укреплению всех видов и родов войск. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы.

Владимир Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

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