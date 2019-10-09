Политика
РИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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с чего всё началось
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте Кремля.Ведомости12:06
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Модернизация «первички» в сфере медицины должна идти как часть нацпроекта - Путин
Будущее России. Национальные проекты10:32
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Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Армия и оружие
Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции вооруженных сил Турции в Сирии.
Телеканал RTVI 07:39
Армия и оружие
Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске
Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Армия и оружие
Турция вступила в бой с курдами
Lenta.ru 14:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева покажет свой юбилейный концерт в кинотеатрах
Минувшей весной Алла Пугачева отпраздновала своё 70-летие концертом в Кремлевском дворце, на который не все смогли попасть из-за высоких цен на билеты.
Комсомольская правда 05:58
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
Фильм Про 11:43
Армия и оружие
Появилось видео первых ударов Турции по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
Национальная служба новостей 14:34
Футбол
Гол Шейдаева принес Азербайджану победу над Бахрейном
Победу сборной Азербайджана принес гол нападающего «Динамо» Рамиля Шейдаева на 70-й минуте игры.
Sport24.ru 14:35
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Футбол
РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров
Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира.
Чемпионат 10:38
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Политика
Путин встретился с избранными главами регионов
Вестник Кавказа 12:28
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe вчера в 00:37