Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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с чего всё началось
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте
 Кремля.
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Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

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В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
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АМИТЕЛ вчера в 08:24
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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
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Турция вступила в бой с курдами

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Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

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Появилось видео первых ударов Турции по Сирии

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Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира.
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Путин встретился с избранными главами регионов

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Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

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