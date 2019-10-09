с чего всё началось

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Политика В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Происшествия Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.

Армия и оружие Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции вооруженных сил Турции в Сирии.

Армия и оружие Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Политика Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Политика Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.

Шоу-бизнес Алла Пугачева покажет свой юбилейный концерт в кинотеатрах Минувшей весной Алла Пугачева отпраздновала своё 70-летие концертом в Кремлевском дворце, на который не все смогли попасть из-за высоких цен на билеты.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Появилось видео первых ударов Турции по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Футбол Гол Шейдаева принес Азербайджану победу над Бахрейном Победу сборной Азербайджана принес гол нападающего «Динамо» Рамиля Шейдаева на 70-й минуте игры.

Шоу-бизнес Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.