Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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с чего всё началось
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте
 Кремля.
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