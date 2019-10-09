с чего всё началось

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Общество Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».

Единоборства Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.

Политика Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина» Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Спорт Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.

Политика США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.

Кино Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар» Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Армия и оружие Шойгу может посетить КНДР в октябре Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.

Космос Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Космос Робот «Федор» может стать торговой маркой "Роскосмос" подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

Экономика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Общество Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.

Экономика Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Армия и оружие ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.