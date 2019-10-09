Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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с чего всё началось
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте
 Кремля.
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Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

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