Политика
РИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
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с чего всё началось
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте Кремля.Ведомости12:06
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Модернизация «первички» в сфере медицины должна идти как часть нацпроекта - Путин
Будущее России. Национальные проекты10:32
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Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК вчера в 12:33
Единоборства
Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры
Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.
Москва 24 06:45
Политика
Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина»
Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.
REGNUM 08:12
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Политика
США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах
Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:55
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 18:47
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
7Дней.ру 13:30
Армия и оружие
Шойгу может посетить КНДР в октябре
Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия 21:24
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru 15:00
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Космос
Робот «Федор» может стать торговой маркой
"Роскосмос" подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Радио Sputnik 20:05
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ 17:37
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Армия и оружие
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
Коммерсантъ 19:57
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня вчера в 06:00
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51
Армия и оружие
Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям
По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.
ТК Звезда 22:04