В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы.

с чего всё началось

По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.

Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции

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