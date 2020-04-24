Экономика

Вести.RuВести.RuВладимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России

"12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики", — сказал Путин на совещании по автопрому, сообщает ТАСС.
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Экономика

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Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

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В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

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СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Общество

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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
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Российская актриса Чулпан Хаматова ответила на проклятья из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
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Малафеев призвал предпринимателей самостоятельно заботиться о бизнесе

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о мерах поддержки государством малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:21
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Газета.Ru вчера в 11:52
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Сообщается, что на самолётах — носителях ядерного оружия модернизированы системы инерциальной навигации, управления двигателями и оружием с применением современных цифровых технологий.
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В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

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В Воронеже построят быстровозводимую инфекционную больницу.
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Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

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ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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