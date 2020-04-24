Экономика

Вести.RuВести.RuВладимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России

"12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики", — сказал Путин на совещании по автопрому, сообщает ТАСС.
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Путин рассказал, когда автодилеры смогут вернуться к работе

Quto.ru08:45

Владимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России

Вести.Ru08:16

Путин рассказал, что 12 автопроизводителей получат льготные кредиты

РЕН ТВ07:47

Путин призвал поддержать автопроизводителей

News.ru07:49

Критерии для оказания помощи автопрому объективны и прозрачны — Путин

REGNUM07:35

Путин рассказал о поддержке автопрома в условиях пандемии коронавируса

Вечерняя Москва07:33

Путин пообещал государственную помощь автопроизводителям

Экономика сегодня07:51
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Общество

В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Гаджеты

Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

Новый способ вывести из строя iPhone на операционной системе iOS 13 описан в Сети.
iReactor 04:47
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
50
Общество

«Проект»: все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ

В начале апреля ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал реформу, согласно которой 40 факультетов, институтов и лабораторий вуза объединят в 14 высших школ.
Дождь 07:04
Общество

Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
5
Биатлон

Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
3
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
121
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,8K
Общество

ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России

Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
250
Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
746
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 07:39
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Происшествия

Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе

Известия вчера в 22:03
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Наука

Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением

Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам.
N+1 вчера в 12:11
2
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,6K
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
773
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» планируют обмен полузащитниками

«Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры по обмену центральными полузащитниками, передает RAC-1.
Матч ТВ 04:23
Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru вчера в 10:12
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Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
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Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
100
Общество

Евгений Куйвашев принял решение не вводить электронные пропуска

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что не намерен вводить электронные пропуска для жителей Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:20
2
Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
107
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
148
Общество

Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:11
Общество

«Союзмультфильм» хочет забрать у Японии Чебурашку

Молодежная газета (Уфа) 02:57
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 22 апреля в 07:31
15K
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
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