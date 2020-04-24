"12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики", — сказал Путин на совещании по автопрому, сообщает ТАСС.

Владимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России

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