Экономика
Вести.RuВладимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России
"12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики", — сказал Путин на совещании по автопрому, сообщает ТАСС.
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Экономика
«Владимиртеплогаз» объявил сам себе «арендные каникулы». Крупнейший поставщик тепла во Владимирской области в одностороннем порядке вдвое снизил плату за использование чужих котельных
Суть этого документа в том, что из-за тяжёлой экономической ситуации, возникшей с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, «Владимиртеплогаз» в одностороннем порядке решил платить только половину от арендной платы за имущество, принадлежащее «ЭнергоСервису».
Зебра ТВ вчера в 09:02
Авто
Volvo расширил базовую комплектацию Volvo XC90
1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня вчера в 05:08
Общество
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 22 апреля в 03:16
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Единоборства
Майк Тайсон намерен вернуться на ринг
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
Газета.Ru вчера в 13:23
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
Происшествия
На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26
РИА Новости 02:05
Происшествия
В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом
«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия вчера в 21:18
Общество
Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники
На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12
Политика
Минобороны опубликовало архивные документы о встрече на Эльбе
Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Коммерсантъ 02:29
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 08:16
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек
По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Энергетика
США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39