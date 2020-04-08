Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПутин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.
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«Победим и эту заразу». Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости09:17

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами: объясняем, кто это такие

Екатеринбург Онлайн10:36

Путин не первый раз вспоминает про половцев и печенегов. Цитата 2010 года

V1.ru10:51

Путин пообещал победу над коронавирусом вслед за печенегами и половцами

РБК09:20

Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем

Lenta.ru11:37

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

RT на русском09:12

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Интерфакс09:01
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Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ 09:40
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru 07:33
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Здоровье

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Наука

Ученые назвали причину большого числа жертв коронавируса в Италии

Вечерний курьер 03:14
Футбол

Трансферная стоимость «Зенита» упала на € 41 млн

Трансферная стоимость «Локомотива» упала на 25,25 миллионов евро (104 миллионов евро).После 22 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ, набрав 50 очков.
Vprognoze.ru 09:38
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:20
Общество

Мэр Саянска отказался вводить самоизоляцию в городе

Решение Олега Боровского жители Саянска поддерживают. Мэр запретил появляться в городе без карантина тем, кто прибыл из-за рубежа.
Южный Федеральный 09:50
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом

Сегодня создатель «Ералаша» Борис Грачевский в четвертый раз в жизни стал отцом.
МонаВиста 13:40
Политика

Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
News.ru 01:21
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля

Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
Газета.Ru 12:49
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ 11:25
Шоу-бизнес

Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез

Gazeta.SPb 17:43
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° вчера в 06:17
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Sports.ru 17:39
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
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