Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

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Общество Мэр Саянска отказался вводить самоизоляцию в городе Решение Олега Боровского жители Саянска поддерживают. Мэр запретил появляться в городе без карантина тем, кто прибыл из-за рубежа.

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