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ФАНФАНПутин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:05

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