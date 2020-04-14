Коронавирус
ФАНПутин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:05
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