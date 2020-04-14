Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 260

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 36

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. 968

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Авто Названы самые угоняемые марки автомобилей в Санкт-Петербурге Одна из крупнейших страховых компаний России «АльфаСтрахование» назвала автомобильные марки, которые пользовались наибольшей популярностью у угонщиков в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Наука 3D-визуализация обоняния поможет в диагностике болезней Микроскоп SCAPE невероятно полезен для исследований, где большие участки тканей должны наблюдаться в режиме реального времени.

Общество В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса Как рассказал газете New York Times менеджер по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол, цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за снижения на них спроса на фоне пандемии COVID-2019. 18

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,2K

Общество Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.

Общество Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. 2K

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 865