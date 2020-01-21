Политика
Победа 26Президент Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа
В документе отмечают, что ведомство ликвидировали в целях повышения эффективности работы федеральных органов исполнительной власти. Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство по делам Северного Кавказа 21 января упразднено. Его обязанности перешли Минэкономразвития России.
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