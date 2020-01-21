Политика

Победа 26Победа 26Президент Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

В документе отмечают, что ведомство ликвидировали в целях повышения эффективности работы федеральных органов исполнительной власти. Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство по делам Северного Кавказа 21 января упразднено. Его обязанности перешли Минэкономразвития России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Половина правительства России теперь — «молодое и борзое»

URA.Ru16:26

Эксперты: Минкавказ выполнил свои задачи, теперь перед регионами стоят новые вызовы

ТАСС17:45

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Эхо Москвы11:55

Объявлен состав нового правительства

РИА Новости13:09

Путин упразднил одно из министерств

Lenta.ru12:03

Путин изменил структуру правительства

Коммерсантъ11:58

Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

РБК12:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Авто

Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

На основании проведенного исследования, агентство «Автостат» назвало топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году.
Tvoe-avto.com 01:06
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Накануне.Ru 18:46
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Наука

ДНК смогла извлечь корень из 900

Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Anonsens 09:57
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Политика

Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
РБК 16:19
Общество

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Коммерсантъ 16:47
Футбол

«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

Лондонские "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:15
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

ТАСС 06:42
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru 18:49
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости 19 января в 00:00
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Происшествия

В Китае четвёртый человек умер от нового коронавируса

В Китае возросло число умерших от нового коронавируса. Стало известно, что скончался уже четвёртый заболевший.
Суть событий 03:38
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Здоровье

Медцентр ДВФУ планирует привлекать медицинских туристов из Китая

Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) планирует привлекать медицинских туристов из Китая, в том числе через свой сайт.
ТАСС 19:13
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Армия и оружие

Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии

Военное дело 19 января в 15:06
Шоу-бизнес

Питт и Энистон все чаще намекают на воссоединение

Актер Бред Питт пришел на вручение наград Гильдии киноактеров США в том числе, чтобы поддержать свою бывшую супругу Дженниер Энистон.
Gazeta.SPb 16:56
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Авто

Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55

Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
Daily-Motor.Ru 02:38
Единоборства

Как прошел бой Макгрегора с Серроне

18 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246, главным событием которого стал поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
Москва 24 19 января в 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное