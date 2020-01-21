Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Показатели по остальным продуктам остались без изменений. Согласно доктрине, по-новому будет определяться индикатор продовольственной независимости.
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Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 14:19

Подробнее о событии

Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

РБКвчера в 15:20

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

ТАССвчера в 15:01

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Интерфаксвчера в 13:58

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Коммерсантъвчера в 14:19

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Московский Комсомолецвчера в 14:00

Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новостивчера в 14:41

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Lenta.ruвчера в 13:47
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Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
РБК вчера в 16:00
Политика

Сергей Кравцов назначен министром просвещения

Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
Парламентская газета вчера в 13:03
Политика

Главой стройкомплекса Москвы назначен Андрей Бочкарев

С осени 1997 года Бочкарев занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation.
Интерфакс вчера в 13:09
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК вчера в 18:50
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Путин поставил задачи новому правительству

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым правительством обозначил главные задачи.
Взгляд.ру вчера в 12:10
Армия и оружие

Проект модернизации станций СПРН России будет готов до конца года

Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.
ТАСС 01:03
Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт 20 января в 14:32
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Политика

Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства

У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Известия вчера в 18:19
Здоровье

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Происшествия

Подполковник МВД Казахстана умер после избиения в центре Петербурга

Жертвой неизвестных злоумышленников стал 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана.
Peterburg2.ru 01:35
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru вчера в 09:13
Армия и оружие

Представлен первый военный квадрокоптер украинского производства

Украинский госконцерн «Укроборонпром» представил квадрокоптер для разведывательных операций «Берегиня».
Взгляд.ру вчера в 17:45
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Технологии

Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки

Основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
RT на русском вчера в 19:25
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 10:22
Наука

Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле

Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
ТАСС Наука вчера в 11:19
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс вчера в 07:45
Происшествия

В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Происшествия

Останки погибших при пожаре доставлены в Томск для ДНК-экспертизы

Тела десяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре на пилораме в поселке Причулымский, доставлены в Томск для проведения генотипической экспертизы.
Российская газета 01:31
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