Политика
Говорит МоскваВладимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Показатели по остальным продуктам остались без изменений. Согласно доктрине, по-новому будет определяться индикатор продовольственной независимости.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 14:19
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Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России
Московский Комсомолецвчера в 14:00
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Украинский госконцерн «Укроборонпром» представил квадрокоптер для разведывательных операций «Берегиня».
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Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки
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Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
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Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
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Тела десяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре на пилораме в поселке Причулымский, доставлены в Томск для проведения генотипической экспертизы.