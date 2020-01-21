Политика
Говорит МоскваВладимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Показатели по остальным продуктам остались без изменений. Согласно доктрине, по-новому будет определяться индикатор продовольственной независимости.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 14:19
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Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России
Московский Комсомолецвчера в 14:00
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Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Общество
Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг
Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Армия и оружие
Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Политика
Объявлен состав нового правительства РФ
Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Шоу-бизнес
Инициатором разрыва Крутого и Димаша Кудайбергена может быть сам Игорь Крутой
Во вторых, пресса неоднократно писала о том, что Димаш Кудайберген неравнодушен к дочери Игоря Крутого, и что она может разрушить собственный брак из-за этого романа.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Политика
Путин провел встречу с Чайкой и Красновым
Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности
Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Футбол
Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке
Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
Консульство Узбекистана запросило у экстренных служб Томской области данные о личности граждан страны, которые погибли при пожаре в поселке Причумлымский, чтобы сообщить о случившемся их родственникам.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Здоровье
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.