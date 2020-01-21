с чего всё началось

Показатели по остальным продуктам остались без изменений. Согласно доктрине, по-новому будет определяться индикатор продовольственной независимости.

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Политика Объявлен состав нового правительства РФ Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.

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Происшествия При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана Консульство Узбекистана запросило у экстренных служб Томской области данные о личности граждан страны, которые погибли при пожаре в поселке Причумлымский, чтобы сообщить о случившемся их родственникам.