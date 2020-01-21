Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Показатели по остальным продуктам остались без изменений. Согласно доктрине, по-новому будет определяться индикатор продовольственной независимости.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 14:19

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Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

РБКвчера в 15:20

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

ТАССвчера в 15:01

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Интерфаксвчера в 13:58

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Коммерсантъвчера в 14:19

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Московский Комсомолецвчера в 14:00

Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новостивчера в 14:41

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Lenta.ruвчера в 13:47
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Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ 20 января в 14:20
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Общество

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС

Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Радио Sputnik вчера в 11:34
Общество

Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
BFM.ru вчера в 07:51
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета вчера в 18:04
Армия и оружие

Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке

Газета.Ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело вчера в 11:33
Политика

Объявлен состав нового правительства РФ

Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.
Интерфакс вчера в 12:19
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Инициатором разрыва Крутого и Димаша Кудайбергена может быть сам Игорь Крутой

Во вторых, пресса неоднократно писала о том, что Димаш Кудайберген неравнодушен к дочери Игоря Крутого, и что она может разрушить собственный брак из-за этого романа.
SM News вчера в 03:54
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru вчера в 10:22
Политика

Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным

Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
iReactor вчера в 17:38
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru вчера в 10:55
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Московский Комсомолец вчера в 14:14
Политика

Путин провел встречу с Чайкой и Красновым

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.
ПолитРоссия вчера в 07:51
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Авто

Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности

Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
РБК вчера в 21:38
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa вчера в 19:29
Футбол

Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке

Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Спорт-Экспресс вчера в 12:59
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру вчера в 14:25
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Консульство Узбекистана запросило у экстренных служб Томской области данные о личности граждан страны, которые погибли при пожаре в поселке Причумлымский, чтобы сообщить о случившемся их родственникам.
ТАСС вчера в 01:21
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Здоровье

Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
РИА Новости вчера в 20:00
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