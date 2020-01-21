Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Показатели по остальным продуктам остались без изменений. Согласно доктрине, по-новому будет определяться индикатор продовольственной независимости.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ14:19

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Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

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Московский Комсомолец14:00

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Интерфакс13:58

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

ТАСС15:01
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