Политика

REGNUMREGNUMПутин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

RT на русском03:08

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости01:47

Путин встретится с группой по изменению Конституции в четверг

Известия01:34

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Коммерсантъ03:39

Путин начал первую встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ

ТАСС06:39

Клишас назвал место встречи Путина с группой по изменению Конституции

РБК04:44

Клишас анонсировал первое заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию

Интерфакс03:26
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ

Целый ряд реформ может быть осуществлён в России после смены премьер-министра и правительства.
REGNUM 05:24
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Политика

Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах

Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
РБК 03:35
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Кино

HBO назвал дату выхода приквела «Игры престолов»

Называться проект будет соответственно House of the Dragon, или «Дом дракона». Точную дату премьеры шоураннер назвать не смог.
Телеканал 360° 05:51
Политика

Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре

Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 06:22
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками вчера в 23:38
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен

Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Газета.Ru вчера в 15:47
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Происшествия

На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой

Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Известия 04:45
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Политика

«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера

Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Forbes вчера в 12:28
Здоровье

Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»

Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
РИА Дагестан 06:39
Армия и оружие

В ВСУ сообщили об уничтожении снайпером ДНР украинского военного под Донецком

Аргументы недели 06:33
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Интернет

Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.
Lenta.ru 05:27
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