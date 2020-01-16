Политика
REGNUMПутин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Политика
Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Целый ряд реформ может быть осуществлён в России после смены премьер-министра и правительства.
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Политика
Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах
Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Кино
HBO назвал дату выхода приквела «Игры престолов»
Называться проект будет соответственно House of the Dragon, или «Дом дракона». Точную дату премьеры шоураннер назвать не смог.
Политика
Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре
Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Происшествия
На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Происшествия
Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера
Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Здоровье
Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»
Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
Армия и оружие
В ВСУ сообщили об уничтожении снайпером ДНР украинского военного под Донецком
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Интернет
Microsoft выпустила новый браузер
Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.