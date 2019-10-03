с чего всё началось

Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 по 2019 год, заменив занимавшего этот пост Александра Реймера.

Политика Медведев уволил главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Происшествия В Париже совершено нападение на полицейский участок Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Происшествия Якутского шамана признали невменяемым По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Культура Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика США снова отказались выдать визы российским дипломатам Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы.

Происшествия В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.

Космос Найден способ для космических путешествий через червоточины Специалисты в области физики из Принстонского университета рассказали, что им удалось найти способ космических путешествий через червоточины всего за 2 секунды.

Авто Продажи «АвтоВАЗа» за девять месяцев выросли на 2,4% Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83,5 тыс. автомобилей - на 9,6% больше, чем годом ранее.

Армия и оружие В Китае на параде представили супермощную ракету Как передает ТАСС, парад в честь 70-летия образования КНР проходил на главной площади Поднебесной Тяньаньмэнь во вторник, 1 октября.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Экономика Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).

Политика Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.