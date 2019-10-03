Политика
Московский КомсомолецПутин уволил главу ФСИН Корниенко
Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 по 2019 год, заменив занимавшего этот пост Александра Реймера.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован на портале правовых актов.Новая газета06:42
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Политика
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