с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Футбол Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.

Общество Росконтроль определил самый вкусный шоколад Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Кино Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2» Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.

Футбол Эдегор стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.

Общество Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.

Общество Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.

Киберспорт В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.

Космос Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.

Авто Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила все долги Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.

Шоу-бизнес СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Общество Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.

Политика ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Футбол Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Транспорт Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.

Интернет Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Гаджеты IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8 По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.