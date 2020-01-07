Политика
Газета.RuРоссийские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Армия и оружие
Первая группа турецких военных прибыла в Ливию
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Гаджеты
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Армия и оружие
КСИР раскрыл обстоятельства убийства генерала Сулеймани
Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором озвучил причину убийства генерала Сулеймани и мотивы проведения операции, в ходе которой он погиб.
Происшествия
Второй пешеход скончался в больнице после ДТП на Тореза
Молодая женщина, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза в Петербурге, скончалась в больнице.
Футбол
«Суонси» арендовал нападающего «Ливерпуля» до конца сезона
Авто
Назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Армия и оружие
США перевели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50
Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.
Футбол
Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке
Хоккей
Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Политика
В МИД России обвинили США в сокрытии ошибок выдуманными факторами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в постоянных попытках скрыть свои ошибки посредством придумывания "внешних факторов".
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина
"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
Общество
В Чечне осудили сына чиновника, бросавшего в Волгограде деньги в толпу
Ранее стало известно, что блогер Альфредо Аудиторе (СМИ сообщали, что это сын зампредставителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева) в центре Волгограда разбросал купюры на общую сумму в 200 тысяч рублей.
Здоровье
Ученые рассказали, что аспирин может вызывать кровоизлияние в мозг
Как стало известно ToDay News Ufa, в ходе совместных исследований ученых из США и Чан Гункского университета (Тайвань) было выяснено, что прием даже небольших доз аспирина может вызвать кровоизлияние в мозг.
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Общество
Раскрыта тайна картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи
Чтобы понять, в чем тут дело, ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины и выяснили, – чтобы шар на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра.
Энергетика
Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году
«Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.