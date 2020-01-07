Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Политика Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани "Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Технологии Sony назвала основные особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.

Армия и оружие КСИР раскрыл обстоятельства убийства генерала Сулеймани Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором озвучил причину убийства генерала Сулеймани и мотивы проведения операции, в ходе которой он погиб.

Общество Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50 Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Политика Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после визита Путина "Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.

Общество В Чечне осудили сына чиновника, бросавшего в Волгограде деньги в толпу Ранее стало известно, что блогер Альфредо Аудиторе (СМИ сообщали, что это сын зампредставителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева) в центре Волгограда разбросал купюры на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Здоровье Ученые рассказали, что аспирин может вызывать кровоизлияние в мозг Как стало известно ToDay News Ufa, в ходе совместных исследований ученых из США и Чан Гункского университета (Тайвань) было выяснено, что прием даже небольших доз аспирина может вызвать кровоизлияние в мозг.

Общество Раскрыта тайна картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи Чтобы понять, в чем тут дело, ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины и выяснили, – чтобы шар на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра.

Энергетика Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году «Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.