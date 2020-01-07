Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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