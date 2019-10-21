с чего всё началось

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), действующего при президенте РФ, главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Указ главы государства размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин включил Вышинского в состав Совета по правам человека

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Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

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Экономика Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.