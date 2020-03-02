Политика

Прецедент-НовосибирскПрецедент-НовосибирскПутин предложил внести в Конституцию Бога

В профильный комитет Госдумы поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Президент предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа и указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
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Вячеслав Володин
Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс вчера в 10:58
с чего всё началось

Путин предложил зафиксировать в Конституции правопреемственность России от СССР

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
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«Это идеологическое начало»: Шахназаров про поправки в Конституцию о браке и Боге

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Что Владимир Путин предложил изменить в Конституции РФ — текст официального документа

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В СПЧ назвали «чудесатой» поправку об упоминании бога в Конституции

Интерфаксвчера в 10:58
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Политика

Путин считает, что несистемная оппозиция нужна в России

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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