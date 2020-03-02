Политика
Прецедент-НовосибирскПутин предложил внести в Конституцию Бога
В профильный комитет Госдумы поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Президент предложил сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа и указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
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Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс вчера в 10:58
с чего всё началось
20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.Интерфаксвчера в 10:09
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Путин внес поправки в Конституцию о семье, Боге и запрете отчуждения территорий
Коммерсантъвчера в 10:17
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Политика
Путин считает, что несистемная оппозиция нужна в России
Президент России Владимир Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, сообщает ТАСС.
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в матче баскетбольной Евролиги
В рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом».
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
Армия и оружие
Снайперы ЗВО поразили мишени размером с монету на расстоянии 800 м
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Происшествия
В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова
В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Культура
«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе
Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Спорт
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Здоровье
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом
Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Кино
Создатели новой «Сплетницы» объявили актерский состав сериала
Создатели перезапуска «Сплетницы» объявили актерский состав грядущего сериала — главные роли в шоу сыграют новые актеры.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Музыка
Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Других подробностей дела, возбуждённого по по ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), не сообщается, но в телеграм-канале Mash отмечают, что стрелявший в отца подросток является самым младшим ребёнком в многодетной семье.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.