Политика
ИзвестияПутин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина». Об этом 18 января, в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, сообщает «РИА Новости».
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Президент возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище
Петербургский дневник06:43
Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище
Телеканал Санкт-Петербург06:20
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Сразу после выхода Lada Vesta с автоматической трансмиссией Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) начала появляться информация о другой модификации модели.