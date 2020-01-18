Политика

ИзвестияИзвестияПутин возложил венок к монументу «Мать-Родина»

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина». Об этом 18 января, в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, сообщает «РИА Новости».
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Владимир Путин посетил «Невский пятачок», где сражался и был ранен его отец

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Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень»

Ivbg.ru06:03

Президент возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

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Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке под Петербургом

ТАСС06:04

Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Телеканал Санкт-Петербург06:20

Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне

Невские Новости08:45
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Политика

Польша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 15 января в 21:01
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Газета.Ru 08:32
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ДПС остановили автомобиль Усика

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Газета.Ru 08:24
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Россия в ноябре 2019 года увеличила на 794 миллиона долларов объем вложений в американские государственные ценные бумаги.
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Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

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Русская Планета вчера в 05:58
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Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД

Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Piter.tv вчера в 05:41
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Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесен на сентябрь 2020 года

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Национальная служба новостей 16 января в 14:57
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
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Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
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Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

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News.ru 07:01
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

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Известия 15 января в 18:01
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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

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Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
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Путин посетил посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге

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