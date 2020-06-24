Общество
REGNUMПрезидент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии
Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса. Он пообещал, что государственные премии обязательно будут вручены им позднее.
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Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Вести.Ru 11:48
Кино
В Fortnite пройдет показ фильмов Кристофера Нолана
Epic Games анонсировала показ нескольких фильмов режиссера Кристофера Нолана в Fortnite.
CyberSport.ru 12:36
Политика
Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Футбол
Дарио Срна назначен директором «Шахтера»
Metaratings 11:45
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Культура
Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix
Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
Discover24 06:00
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
Общество
Волгоградцы могут увидеть монумент «Родина-мать» после реставрации
В Год памяти и славы «Родина-мать» предстала в своем первоначальном облике. Именно такой ее увидели жители Волгограда в 1967 году.
Вечерний Волгоград 12:03
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Экономика
Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное.
Ведомости вчера в 13:27
Футбол
Куинтон Форчун: «В футболе много темнокожих игроков. Почему же темнокожих тренеров немного?»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Куинтон Форчун поделился мыслями о том, насколько тяжело или просто получить работу темнокожим тренерам.
Sports.ru 10:55
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Здоровье
Челябинские мамы записали видеообращение к Алексею Текслеру
Как сообщали «Аргументы недели», на днях в Челябинской областной детской клинической больнице побывал губернатор Алексей Текслер.
Аргументы недели 10:47
Здоровье
В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Политика
Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»
Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.
REGNUM 11:11
Экономика
Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей
Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем.
РБК 09:36
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Evo-rus.com 12:47
Политика
ГБР сообщило Януковичу и двум экс-министрам о подозрении в госизмене
Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
RT на русском 12:01
Экономика
МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
Ведомости 10:44