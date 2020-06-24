Общество

REGNUMREGNUMПрезидент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии

Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса. Он пообещал, что государственные премии обязательно будут вручены им позднее.
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В Кремле сегодня вручены государственные премии

Эхо Москвы11:29

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

ТАСС08:32

Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Говорит Москва07:28

Путин поздравил лауреатов государственных премий

RT на русском08:43

Путин вручил госпремии за 2019 год

Московский Комсомолец07:33

Путин вручил государственную премию Хабенскому

Газета.Ru07:50

Видеотрансляция: Владимир Путин вручает Государственные премии РФ

Российская газета07:17
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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